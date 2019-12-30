Збірна України з пляжного футболу завершила рік на 22 місці у світі
Збірна України посідає 22-у сходинку. В її активі 786 балів, повідомляє пресслужба УАФ.
Нагадаємо, що у вересні нинішнього року українська збірна зробила потужний ривок у рейтингу й була визнана переможницею у номінації Mover of the Month. Цей титул присуджується команді, яка протягом місяця продемонструвала найбільший прогрес у світовому табелі про ранги. Тоді українці піднялися із 27-ї на 24-у сходинку.
Із того часу "синьо-жовті" зробили ще два кроки вперед.
ТОП-10 світового рейтингу збірних з пляжного футболу:
1. Бразилія. 4527 балів
2. Португалія. 4287
3. Італія. 3961
4. Росія. 3923
5. Іран. 2514
6. Японія. 2329
7. Іспанія. 2272
8. Швейцарія. 2011
9. Парагвай. 1874
10 . Сенегал. 1763
...21. Єгипет. 788
22 . Україна. 786
23. Нігерія. 764.