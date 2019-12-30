Збірна України з пляжного футболу завершила рік на 22 місці у світі

Всесвітня організація пляжного футболу (BSWW) опублікувала оновлений рейтинг національних збірних за підсумками грудня 2019 року.

Збірна України посідає 22-у сходинку. В її активі 786 балів, повідомляє пресслужба УАФ.

Нагадаємо, що у вересні нинішнього року українська збірна зробила потужний ривок у рейтингу й була визнана переможницею у номінації Mover of the Month. Цей титул присуджується команді, яка протягом місяця продемонструвала найбільший прогрес у світовому табелі про ранги. Тоді українці піднялися із 27-ї на 24-у сходинку.

Із того часу "синьо-жовті" зробили ще два кроки вперед.

ТОП-10 світового рейтингу збірних з пляжного футболу:

1. Бразилія. 4527 балів

2. Португалія. 4287

3. Італія. 3961

4. Росія. 3923

5. Іран. 2514

6. Японія. 2329

7. Іспанія. 2272

8. Швейцарія. 2011

9. Парагвай. 1874

10 . Сенегал. 1763

...21. Єгипет. 788

22 . Україна. 786

23. Нігерія. 764.