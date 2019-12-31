"Реал" подовжить контракт з форвардом Бензема до 2023 року

32-річний французький футбольний форвард Карім Бензема подовжить контракт з мадридським "Реалом" до 2023 року.

Сторони вже провели попередню зустріч, на якій уклали перші контакти про можливу угоду, повідомляє іспанська спортивна газета As.

"У подовженні контракту з Бензеіа дуже зацікавлений французький головний тренер найтитулованішого футбольного клубу світу Зінедін Зідан", - зазначається у повідомленні.

Бензема виступає за "Реал" з 2009 року. За цей час він провів 329 матчів і забив 160 м'ячів.

У нинішньому чемпіонаті Іспанії "Реал" перебуває на другому місці в турнірній таблиці, поступаючись двома очками "Барселоні".