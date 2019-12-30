Українка Лопатецька стартує на турнірі ITF у Гонконгу

16-річна українська тенісістка Дар'я Лопатецька повертається на корт після майже восьмимісячної перерви, пов'язаної з травмою.

Харків'янка виступить на на турнірі ITF у Гонконгу, який триватиме з 30 грудня по 5 січня, повідомляє Укрінформ.

У першому раунді українці протистоятиме 77-я "ракетка" світу Заріна Діяс з Казахстану, посіяна під 2-м номером.

Як інформувало агентство, Лопатецька також виступить у відборі турніру Grand Slam Australian Open-2020, який триватиме у Мельбурні з 20 січня до 2 лютого. У кваліфікації за Україну також зіграють Катаріна Завацька, Ангеліна Калініна та Марта Костюк