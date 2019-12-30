Олександр Рябоконь – кращий тренер УПЛ в 2019 році

Головний тренер чернігівської «Десни» випередив Луїша Каштру, Віктора Скрипника і Олексія Михайличенка.

Головний тренер «Десни» (Чернігів) Олександр Рябоконь визнаний кращим тренером УПЛ в 2019 році, повідомляє офіційний сайт Всеукраїнського об'єднання тренерів.

Спеціаліст випередив за підсумками року інших провідних тренерів УПЛ – Луїша Каштру («Шахтар»), Віктора Скрипника («Зоря»), Володимира Шарана («Олександрія») та Олексія Михайличенка («Динамо»).

У Першій лізі звання кращого тренера дісталося наставнику «Оболоні-Бровар» Сергію Ковальцю, який обійшов Сергія Лавриненка («Інгулець»), Леоніда Кучука («Рух»), Андрія Тлумака («Волинь») і Олександра Косевича («Авангард»).

Нагадаємо, після першої частини чемпіонату «Десна» посідає четверте місце турнірної таблиці УПЛ. «Оболонь-Бровар» займає шосту сходинку в Першій лізі.