Український тренер Грозний працюватиме в Казахстані

В'ячеслав Грозний раніше вже працював з казахстанськими клубами.

Український тренер В'ячеслав Грозний повернувся до роботи в чемпіонаті Казахстану. Він очолив «Шахтар» з Караганди, повідомляє офіційний сайт клубу.

Раніше 63-річний фахівець вже працював в Казахстані - в 2011 і 2012 роках він тренував «Тобол», а в 2017 році очолював «Іртиш».

В Україні Грозний відомий по роботі з «Дніпром», «Арсеналом», запорізьким «Металургом» і «Говерлою». Останнім його клубом був «Арсенал», який він залишив на початку 2019 року.

У минулому сезоні карагандинський «Шахтар» під керівництвом болгарина Ніколая Костова посів дев'яте місце в чемпіонат Казахстану.