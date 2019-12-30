Леброн Джеймс – кращий спортсмен десятиліття

Американський баскетболіст перевершив Мессі і Болта.

Баскетбольний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс визнаний кращим спортсменом десятиліття за версією видання Associated Press.

П'ятірка кращих спортсменів:

Леброн Джеймс (баскетбол)

Том Бреді (американський футбол)

Усейн Болт (легка атлетика)

Ліонель Мессі (футбол)

Майкл Фелпс (плавання).

Протягом останнього десятиліття Леброн Джеймс завоював 3 чемпіонські титули (два - з «Майамі Хіт», один - з «Клівленд Кавальєрс»), а також тричі визнавався MVP сезону і тричі - MVP фінальної серії.

Крім того Леброн брав участь у всіх Матчах всіх зірок і потрапляв в першу символічну збірну сезону в усіх сезонах, за винятком останнього.