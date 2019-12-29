УХЛ: «Донбас» в серії булітів обіграв «Кременчук»

Вирішальну шайбу закинув Микита Мілєхін.

В центральному матчі 24-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Донбас» на своєму майданчику обіграв «Кременчук» 3:2. Про це повідомляє Укрінформ.

Після трьох періодів та овертайму рахунок в Дружківці був нічийним 2:2. У гостей шайби закидали Пукс і Бондарук, а за «Донбас» відзначились Мілєхін і Коренчук. У серії післяматчевих булітів переміг «Донбас» 1:0. Єдину спробу реалізував Мілєхін.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук», який набрав 60 очок в 23 матчах. На друге місце піднявся «Донбас» - 48 (22). «Дніпро» посідає третю позицію - 47 (22).

Нагадаємо, в матчах 24-го туру УХЛ «Білий Барс» обіграв в гостях «Крижаних Вовків» 6:1, а херсонське «Дніпро» перемогло «Динамо» 6:1.