Фанати ФК "Барселона" хочуть бачити тренером команди Клоппа

Футбольні уболівальники іспанського клубу "Бапселона" хочуть, щоб їхню команду тренував нинішній німецький наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп.

Другим за популярністю став керманич збірної Нідерландів Рональд Куман, повідомляє Sport Arena.

"Серед уболівальників "Барселони" 80 відсотків хочуть відставки чинного головного тренера Ернесто Вальверде. Таке дослідження провели журналісти видання Mundo Deportivo біля стадіону Камп Ноу після матчу з "Алавесом" (4:1). В опитуванні взяли участь 300 фанатів. Новим тренером команди більшість уболівальників хоче бачити нинішнього головного тренера "Ліверпуля" Юргена Клоппа. Другий за популярністю - керманич збірної Нідерландів Рональд Куман, який захищав кольори каталонського клубу під час кар'єри футболіста", - заначається у повідомленні.

Читайте також: France Football представив символічну футбольну збірну десятиліття

Додамо, що "Барселона" пішла на різдвяні канікули лідером чемпіонату Іспанії, маючи в активі 39 набраних пунктів після 18-ти турів.