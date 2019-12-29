France Football представив символічну футбольну збірну десятиліття

France Football представив символічну футбольну збірну десятиліття

Укрінформ
Авторитетний журнал France Football презентував символічну футбольну збірну 2010-2019 років.

Найбільше в команді від FF представлена ​​Іспанія - чотирма гравцями. 

Символічна збірна десятиліття:

воротар - Ікер Касільяс (Іспанія);

захисники - Філіпп Лам (Німеччина), Вірджіл ван Дейк (Голландія), Серхіо Рамос (Іспанія), Марсело (Бразилія);

півзахисники - Хаві (Іспанія), Лука Модрич (Хорватія), Андрес Іньєста (Іспанія);

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нападники - Ліонель Мессі (Аргентина), Кріштіану Роналду (Португалія), Неймар (Бразилія).

Фото: francefootball.fr.

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