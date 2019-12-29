France Football представив символічну футбольну збірну десятиліття
Укрінформ
Авторитетний журнал France Football презентував символічну футбольну збірну 2010-2019 років.
Найбільше в команді від FF представлена Іспанія - чотирма гравцями.
Символічна збірна десятиліття:
воротар - Ікер Касільяс (Іспанія);
захисники - Філіпп Лам (Німеччина), Вірджіл ван Дейк (Голландія), Серхіо Рамос (Іспанія), Марсело (Бразилія);
півзахисники - Хаві (Іспанія), Лука Модрич (Хорватія), Андрес Іньєста (Іспанія);
нападники - Ліонель Мессі (Аргентина), Кріштіану Роналду (Португалія), Неймар (Бразилія).
Фото: francefootball.fr.