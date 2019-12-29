Аргентинський футболіст Ді Франко може перейти з "Карпат" до "Дніпра-1"

24-річний аргентинський футбольний хавбек львівських "Карпат" Франциско Ді Франко може продовжити кар'єру в команді "Дніпро-1".

Нині українські клуби готують трансфер гравця, повідомляє Dynamomania.

Раніше надходила інформвція, що Франциско Ді Франко та португалець Крістіан Понде взимку залишать "Карпати", оскільки львівський клуб планує робити ставку на досвідчених українців.

Ді Франко захищає кольори львівської команди з 2017 року і є одним з її лідерів. Нинішнього сезоні він провів 15 матчів у Прем'єр-лізі і забив один м'яч.