Футболісти "Ворскли" проведуть два збори у Туреччині

Клуб української футбольної Прем'єр-ліги "Ворскла" (Полтава) запланував два тренувальні збори у турецькій Анталії.

Гравці вийдуть з відпустки 15 січня, повідомляє офіційний сайт полтавчан.

"Футболісти вийдуть з відпустки 15 січня, а через п'ять днів команда відправиться до Туреччини. Перший етап зборів триватиме до 3 лютого, другий розпочнеться через чотири дні і завершиться 21 лютого", - зазначається у повідомленні.

На другому зборі клуб збирається задіяти у тренуваннях гравців молодіжної команди.

На зимову перерву "Ворскла" пішла на 11-у місці в турнірній таблиці чемпіонату України. 22 лютого команда Юрія Максимова зіграє у Києві з "Динамо".