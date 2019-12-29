Руслан Пономарьов погрожує припинити виступи за збірну України
Укрінформ
В українських шахах триває скандал навколо призначення нового тренера збірної.
Український гросмейстер Руслан Пономарьов відреагував на своїй сторінці у Twitter на скандал навколо призначення федерацією шахів головним тренером збірної Олександра Сулипи.
«Схоже, що Федерація шахів України ніяк не збирається реагувати або навіть спілкуватися з гравцями. За такої ситуації нічого не залишається, як наслідувати приклад Ельянова і залишити федерацію», - написав Пономарьов.
Раніше українські шахісти попросили міністерство спорту переглянути вибір головного тренера збірної.
Один з українських гросмейстерів Павло Ельянов заявив, що більше не виступатиме за збірну України. Причина – федерація відмовилась змінити тренера національної команди на прохання шахістів.