Руслан Пономарьов погрожує припинити виступи за збірну України

В українських шахах триває скандал навколо призначення нового тренера збірної.

Український гросмейстер Руслан Пономарьов відреагував на своїй сторінці у Twitter на скандал навколо призначення федерацією шахів головним тренером збірної Олександра Сулипи.

«Схоже, що Федерація шахів України ніяк не збирається реагувати або навіть спілкуватися з гравцями. За такої ситуації нічого не залишається, як наслідувати приклад Ельянова і залишити федерацію», - написав Пономарьов.

Читайте також: Гросмейстер Ельянов не хоче виступати за Україну через конфлікт із Федерацією шахів

Раніше українські шахісти попросили міністерство спорту переглянути вибір головного тренера збірної.

Один з українських гросмейстерів Павло Ельянов заявив, що більше не виступатиме за збірну України. Причина – федерація відмовилась змінити тренера національної команди на прохання шахістів.