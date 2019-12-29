Нападник Хобленко перейшов у «Дніпро-1»

Інший новачок дніпровців – захисник Сваток.

«Дніпро-1» на офіційному сайті повідомив про підписання контракту з нападником Олексієм Хобленком. Угода розрахована на два з половиною роки.

Хобленко залишив брестське «Динамо», за яке він грав у двох попередніх сезонах. Цього року український форвард допоміг «синьо-білим» виграти чемпіонат Білорусі. У сезоні, що завершився, 25-річний нападник забив за «Динамо» 9 м’ячів у 27 матчах.

Хобленко раніше грав за молодіжну команду київського «Динамо», «Полтаву», «Говерлу», «Чорноморець» і польський «Лех».

Також контракт з «Дніпром-1» уклав захисник Олександр Сваток, який цей сезон розпочав у складі хорватського «Хайдука».

Нагадаємо, «Дніпро-1» посідає восьме місце за підсумками 18 турів української Прем'єр-ліги.