“Динамо” зробило добірку найкращих голів 2019 року

Київський футбольний клуб “Динамо” зробив добірку своїх найкращих голів року, що минає.

“Вона дуже суб'єктивна, оскільки через обмеження прав ми не могли включити до неї голи “Динамо” в єврокубках і деяких виїзних матчах УПЛ. Втім, обрані голи все одно втілюють краще, що ми любимо в динамівському футболі: красиві комбінації і шикарні завершення”, - заявили у клубній пресслужбі.

Очолив топ-10 найкращих голів київського “Динамо” 2019 року гол у ворота донецького “Шахтаря” у виконанні Сергія Сидорчука.

Як повідомлялося, 10 січня підопічні Олексія Михайличенка вийдуть із відпустки, а 15 січня вирушать на перший зимовий збір до Туреччини, який триватиме два тижні - до 28 січня.

У першій частині сезону футболісти "Динамо" припинили виступи в Лізі Європи, де фінішували третіми в групі. В українській Прем’єр-лізі команда наразі посідає 2 місце.