"Бенфіка" підсилюватиме склад легіонерами

Керівництво майбутнього суперника футболістів донецького "Шахтаря" в Лізі Європи португальської "Бенфіки" розповіло про свої наміри на трансферному ринку.

Лісабонці будуть шукати можливості для посилення складу за кордоном, повідомляє Zbirna.com.

"Бенфіка" не збирається виявляти активність на трансферному ринку Португалії в нинішнє зимове міжсезоння і не зацікавлена ​​у придбанні жодного гравця національної першості. Клуб шукатиме можливості для посилення складу за кордоном", - зазначається у повідомленні.

Як інформувало агентство, перший поєдинок 1/16 Ліги Європи між "Шахтарем" та "Бенфікою" відбудеться 20 лютого у Харкові. Зустріч у відповідь - 27 лютого в Лісабоні.