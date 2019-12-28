Ярмоленко лідирує у “Вест Гемі” за кількома показниками
Андрій Ярмоленко лідирує у таких важливих елементах гри, як створення шансів для взяття воріт, точність ударів та MVP. Про це повідомляє Zbirna.com.
“Згідно з інформацією Футбольної обсерваторії CIES, а також знаменитої компанії OptaPro, український легіонер “Вест Гема” Андрій Ярмоленко є лідером команди в трьох з шести категорій оцінки дій футболістів. Гравець збірної України став MVP команди в першій частині сезону-2019/20, очолює рейтинг зі створення шансів для взяття воріт суперників і лідирує в списку виконавців “молотобойців” за точністю ударів", - йдеться в повідомленні.
У першій частині сезону Андрій Ярмоленко провів у складі “Вест Гема” 15 матчів, забив 3 м’ячі й зробив 1 результативну передачу.
Втім український футболіст не допоможе своїй англійській команді під час найбільш насиченого періоду в АПЛ. Днями ЗМІ повідомили, що Андрій Ярмоленко пропустить 3 — 4 тижні через травму - у 30-річного футболіста пошкодження привідного м'яза стегна.
Фото: AMA/Getty Images