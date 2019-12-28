Ібрагимович неординарно відреагував на свій перехід до “Мілана”

Новоспечений гравець італійського футбольного клубу “Мілан” 38-річний шведський форвард Златан Ібрагімович неординарно відреагував на своє повернення до клубу.

Златан Ібрагімович опублікував у своєму Instagram фотоколаж, в якому він зображений у вигляді Бога, що бореться з дияволом.

“Златан той же. Диявол інший”, - підписав фото футболіст.

Нагадаємо, вчора офіційний сайт “Мілана” повідомив, що 38-річний шведський нападник уклав контракт із клубом до червня 2020 року. За інформацією ЗМІ, Златан Ібрагімович заробить за цей період 3 мільйони євро.

Раніше футболіст виступав за “Мілан” у 2010-2012 роках. Останнім його клубом був “Лос-Анджелес Гелаксі”, в складі якого він забив 31 м’яч у 31 матчі.

Фото: Instagram