АПЛ: «Ман Сіті» в меншості програв «Вулвергемптону»

Команда Гвардіоли відстає від першого місця на 14 очок.

В матчі 19-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» програв на чужому полі «Вулвергемптону» 2:3. Про це повідомляє Укрінформ.

З 12-ї хвилини «Ман Сіті» грав у меншості після вилучення воротаря Едерсона. Однак, навіть вдесятьох гості вийшли вперед. Відзначився Стерлінг, який миттєво виправився після нереалізованого пенальті. В другому таймі Стерлінг подвоїв перевагу «Ман Сіті». За рахунку 0:2 господарі забили три м’ячі (Траоре, Хіменес, Доерті) і здобули сенсаційну перемогу 3:2.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко провів цей матч в запасі. В цьому сезоні Зінченко зіграв в АПЛ 8 матчів.

Після 19-и турів лідер чемпіонату «Ліверпуль» випереджає «Ман Сіті» на 14 очок. «Ман Сіті» залишився на 3-у місці (38 очок). На 2-у місці «Лестер» (39 очок).