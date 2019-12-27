Златан Ібрагімович – гравець «Мілана»

Шведський нападник уклав контракт з «Міланом» до червня 2020 року

Нападник Златан Ібрагімович повернувся в «Мілан», повідомляє офіційний сайт італійського клубу.

38-річний шведський форвард уклав контракт з «россонері» до червня 2020 року. Ібрагімович, як повідомлялося раніше, заробить 3 мільйони євро в нинішньому сезоні, а якщо договір пролонгують, отримає за наступний сезон ще від 4,5 до 6 мільйонів.

Златан Ібрагімович виступав за «Мілан» в 2010-2012 роках. Останнім його клубом був «Лос-Анджелес Гелаксі», в складі якого він в сезоні МЛС-2019 забив 31 м’яч в 31 матчі.