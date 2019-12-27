"Зоря" зацікавилася футболістом збірної Люксембургу

Луганський футбольний клуб "Заря" хоче бачити у складі своєї команди 25-річного опорного півзахисника варшавської "Легії" та збірної Люксембургу Кріса Філіппса.

Український клуб вже зробив пропозицію щодо трансферу гравця, повідомляє офіційний сайт ФК "Заря".

Контракт Філіппса з "Легією" розрахований до 31 грудня нинішнього року, після чого він отримає статус вільного агента і зможе перейти до будь-якого клуб без компенсації.

Разом з тим, півзахисник може ще сезон грати у "Легіії", такий пункт також передбачений в його контракті. Але цей варіант стане актуальним у випадку, якщо Кріс не зможе домовитися з новим клубом. Орієнтовна вартість футболіста складає 500 тисяч євро.

Нинішнього сезону Філіппс провів за "Легію" 16 матчів у всіх турнірах. У складі збірнох Люксембургу футболіст вже встиг зіграти 51 поєдинок.