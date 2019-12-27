Футболісти Нідерландів готуватимуться до Євро-2020 в Австрії

Цікаве рішення прийняло керівництво Королівського футбольного союзу Нідерландів та національної збірної.

"Помаранчеві" перед стартом фінальної частини Євро-2020 проведуть тижневий тренувальний збір в Австрії, повідомляє Zbirna.com.

Пікантність ситуації в тому, що збірна Австрії, як, втім, і Україна, є суперницею підопічних Рональда Кумана у групі С.

Нідерландська команда розташується в австрійській провінції Каринтія. З 30 травня гравці нашого першого суперника зберуться у містечку Фельден-ам-Вертерзее, де залишаться до 6 червня.

Нагадаємо, збірні України та Нідерландів зіграють на чемпіонаті Європи 14 червня в Амстердамі, а 18-го числа "помаранчеві" там же зустрінуться з Австрією.