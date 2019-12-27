Конкурент Михайлюка по клубу "Детройт Пістонз" пропустить два тижні
Укрінформ
Баскетбольний захисник клубу НБА "Детройт Пістонз" американець Люк Кеннард пропустить два тижні через пошкодження колінного суглоба.
Конкурентом Кеннарда на його позиції є українець Святослав Михайлюк, який у сьогоднішньому матчі з "Вашингтон Візардз" у (132:102) вийшовши у "старті", набрав 12 очок, нагадує Sport Arena.
Нинішнього сезону Люк Кеннард провів 28 матчів, набираючи 15,8 очка і роблячи 3,5 підбираня та 4,1 передачі у середньому за гру.
У наступному матчі регулярного чемпіонату НБА "Детройт Пістонз" 29 грудня зіграє проти "Сан-Антоніо Сперз".