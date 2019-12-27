Конкурент Михайлюка по клубу "Детройт Пістонз" пропустить два тижні

Баскетбольний захисник клубу НБА "Детройт Пістонз" американець Люк Кеннард пропустить два тижні через пошкодження колінного суглоба.

Конкурентом Кеннарда на його позиції є українець Святослав Михайлюк, який у сьогоднішньому матчі з "Вашингтон Візардз" у (132:102) вийшовши у "старті", набрав 12 очок, нагадує Sport Arena.

Нинішнього сезону Люк Кеннард провів 28 матчів, набираючи 15,8 очка і роблячи 3,5 підбираня та 4,1 передачі у середньому за гру.

У наступному матчі регулярного чемпіонату НБА "Детройт Пістонз" 29 грудня зіграє проти "Сан-Антоніо Сперз".