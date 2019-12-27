Україну на ЮОІ-2020 у Лозанні представлятимуть 39 спортсменів

39 спортсменів представлятимуть Україну на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх, які відбудуться 9 - 22 січня 2020 року.

На найпрестижнішому молодіжному форумі в Лозанні (Швейцарія) найсильніші юні представники України змагатимуться у 12 з 16 можливих дисциплін. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Українські спортсмени виступлять у біатлоні, лижному двоборстві, хокеї 3х3, санному спорті, фігурному катанні, шорт-треці, стрибках на лижах, скелетоні, фристайлі, гірськолижному спорті, лижних гонках та сноубордингу.

Всього ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри зберуть 1880 спортсменів - 940 юнаків та 940 дівчат. Читайте також: У Лозанні представили офіційну пісню ІІІ зимових юнацьких Олімпійських ігор

Нагадаємо, що перші зимові Ігри проходили в австрійському Інсбруку (Австрія) 2012 року, другі - в норвезькому Ліллехаммері 2016 року.