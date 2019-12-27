Фани “Київ-Баскета” звернулися до громадськості через провокації під час матчу

Уболівальники київського баскетбольного клубу “Київ-Баскет” звернулися до громадськості з приводу агресивної поведінки фанатів суперників під час вчорашнього матчу проти “Дніпра”.

Уболівальники “Київ-Баскета” у своєму зверненні в Instagram, зокрема, зазначили, що дії фанатів “Дніпра” і “Будівельника” відбивають бажання простих людей приходити на гру через відсутність безпеки.

“Конфлікт, на який йшли фанати “Дніпра” спільно з фанатами “Будівельника” досяг свого апогею сьогодні. Ще з початку сезону активні фанати “Дніпра” стали активно виступати проти київського клубу. У жовтні на матчі Кубка Європи ФІБА їх фанати вже влаштовували провокації, виловлюючи нас і зриваючи прапори.

Сьогодні ж у великій перерві гри кілька відморозків з гостьового сектора влаштували провокацію, зірвавши наші прапори і влаштувавши бійку з нашими фанатами прямо в залі. Також у інвалідів був відібраний прапор клубу.

...Після гри, при абсолютній бездіяльності осіб, відповідальних за гру, відбулася сутичка фанатів вже на вулиці. Гостьові фанати напали на нас з колючими предметами, в наслідок чого кілька людей постраждали.

Ми звертаємося до всіх причетних до українського баскетболу. Це неподобство ставить на коліна весь український баскетбол і відбиває бажання простих людей приходити на гру через відсутність безпеки, а також неадекватність відморозків”, - йдеться у заяві.

Відео матчу:

Як повідомлялося, 26 грудня у регулярному чемпіонаті української баскетбольної Суперліги “Київ-Баскет” поступився вдома одному з лідерів чемпіонату – “Дніпру” з рахунком 81:86. Лідирує в чемпіонат “Прометей” - 25 очок (15 матчів). “Дніпро” на 2-у місці – 24 (13). “Хімік” посідає 3-е місце – 23 (14).