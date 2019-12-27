На Рівненщині за 5 мільйонів оновили клуб для спортсменів з інвалідністю

У райцентрі Сарни Рівненської області запрацював оновлений клуб для спортсменів з інвалідністю.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Спортивний клуб «Повір у себе» запрацював у Сарнах після реконструкції. Тут займається близько 70 людей з інвалідністю. Приміщення відремонтували зовні та всередині, утеплили, замінили шифер на покрівлю з металочерепиці, системи опалення й освітлення, підключили клуб до центрального водовідведення. Закупили нові меблі та тренажери, облаштували прилеглу територію. На оновлення клубу з міського бюджету Сарн виділили близько 5 млн грн», - йдеться у повідомленні.

За словами міського голови Сарн Світлани Усик, у клубі займаються чемпіони світу та Європи, 12 чемпіонів України, майстри спорту.

Також для перевезення осіб з інвалідністю місто виграло спеціально облаштований автомобіль завдяки участі в проєкті Мінсоцполітики, а завдяки обласному гранту спорудили інклюзивний майданчик.

Нині Рівненський інваспорт, до якого залучено понад 300 осіб, розвиває пауерліфтинг, дзюдо, футбол, плавання, настільний теніс, більярд, спортивну риболовлю, танці на візках, перегони на візках. Постійно проводиться низка змагань, відкритих кубків.

На Рівненщині виховано понад 30 майстрів спорту України і міжнародного класу, призерів та чемпіонів України, багаторазових призерів та чемпіонів Європи і світу, учасників та призерів паралімпійських ігор із різних видів інваспорту.