Яремчук і Пластун допомогли “Генту” перемогти “Стандард” на завершення року

Українські гравці бельгійського футбольного клубу “Гент” Роман Яремчук та Ігор Пластун допомогли своїй команді завершити 2019 рік перемогою у виїзному матчі.

Футболісти національної збірної України вийшли у стартовому складі поєдинку “Стандард” - “Гент”, який завершився з рахунком 0:1. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Роман Яремчук на 68-й хвилині отримав жовту картку, а Ігор Пластун провів на полі весь поєдинок. Ще один український гравець “Гента” Роман Безус пропустив матч через дискваліфікацію, накладену за 5 жовтих карток.

Наразі “Гент” має 39 очок і посідає 2 місце в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

Роман Яремчук в нинішньому сезоні провів у складі клубу 30 матчів, забив 17 м’ячів та зробив 4 результативні передачі. На рахунку Ігоря Пластуна 33 поєдинки і 2 голи, Романа Безуса — 20 матчів, 5 м’ячів і 3 результативні передачі.

Фото: kaagent.be