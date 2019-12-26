Українець Соболь віддав гольовий пас за «Брюгге»

Клуб українського захисника переміг «Зюльте-Варегем» і впевнено лідирує в чемпіонаті Бельгії.

Захисник бельгійського «Брюгге» і збірної України Едуард Соболь відзначився результативною передачею в грі 21-го туру чемпіонату Бельгії проти «Зюльте-Варегема» (4:0), повідомляє Укрінформ.

Соболь вийшов у старті і відіграв весь матч. Він віддав гольовий пас на Руда Вормера на 2-й компенсованій хвилині.

У нинішньому сезоні Соболь зіграв 25 поєдинків за «Брюгге» і віддав 3 результативні передачі.

Команда українця пішла на зимову перерву лідером чемпіонату Бельгії. В активі «Брюгге» 49 очок, відрив від найближчого переслідувача «Антверпена» складає 11 очок.