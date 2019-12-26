Дефлімпійці подарували відчуття перемоги всій Україні — Президент

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська привітали спортсменів Національної дефлімпійської збірної України зі здобуттям третього командного місця на ХІХ зимових Дефлімпійських іграх 2019 року в Італії.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Найголовніше в цій перемозі – те, що ви показали всім нам, усім українцям, усьому світові, які ви сильні, незламні духом. Завдяки вам в Україні з’являється відчуття перемоги», – звернувся Зеленський до спортсменів.

Президент привітав медалістів з успіхом і вручив їм державні нагороди.

«Не ви заслуговуєте на ці державні нагороди, а ці нагороди заслуговують на вас», – додав він.

У свою чергу президент Спортивної федерації глухих України Леонід Касіцький підкреслив, що команда їхала на Дефлімпійські ігри з піднесеним настроєм завдяки, зокрема, підтримці першої леді, яка під час проводів звернулася до спортсменів мовою жестів.

«Ми були дуже вражені. Відчули сильний підйом і вашу підтримку», – зауважив він, звертаючись до Олени Зеленської.