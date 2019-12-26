Наставник "Зорі" Скрипник став кращим тренером грудня в УПЛ

Кращим тренером грудня в українській футбольної Прем'єр-лізі (УПЛ) визнаний наставник луганської "Зорі" Віктор Скрипник.

За результатами голосування наставник луганчан набрав 58 процентів голосів, повідомляє пресслужба УПЛ.

Скрипник випередив свого коллегу Олександра Рябоконя з "Десни" (21 відсоток), а також Олександра Бабича з "Маріуполя" (11) та Єгіше Мелікяна зі "Львова" (10).

У грудні "Зоря" обіграла київське "Динамо" - 2:1. Скрипник був визнаний кращим тренером 17-го туру чемпіонату України.