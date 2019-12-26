Михайличенко із "Зорі" визнаний найкращим футболістом грудня в Україні
У голосуванні, організованому УПЛ, взяли участь близько 3500 прихильників футболу, 38% з яких віддали перевагу Богдану Михайличенку.
Голоси уболівальників розподілилися наступним чином:
Богдан Михайліченко — 38 %,
Артем Бесєдін — 30 %,
Дава — 17 %,
Віктор Циганков — 9 %,
Мораес — 2 %,
Олександр Філіппов — 2 %,
Ісмаїлі — 1 %,
Максим Третьяков — 1 %.
У номінації були представлені “Найкращі гравці туру” (Артем Бєсєдін, Богдан Михайліченко, Мораес), а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж грудневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Віктор Циганков (“Динамо”), Максим Третьяков (“Олександрія”), Олександр Філіппов (“Десна”), Ісмаїлі (“Шахтар”), Дава (“Маріуполь”).
Фото: ФК "Зоря"