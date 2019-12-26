Стали відомі партнерки сестер Кіченок у парному розряді Australian Open

Українські тенісистки Надія і Людмила Кіченок зіграють у парному розряді Відкритого чемпіонату Австралії-2020 з партнерками з Індії та Китаю.

Про це повідомляє Тенісний портал України.

"Надія Кіченок заявилася в дуеті з 6-разовою переможницею турнірів Grand Slam з експершою "ракеткою" парного рейтингу Санею Мірзою з Індії, яка повертається на корт після народження дитини. У парі з Людмилою Кіченок виступить Ян Чжаосюань з Китаю (39-та "ракетка" парного рейтингу)", - зазначається у повідомленні.

На фото: Надія Кіченок.