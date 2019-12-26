Гросмейстер Ельянов не хоче виступати за Україну через конфлікт із Федерацією шахів

Відомий український шахіст, призер Олімпіад і чемпіонату світу харків’янин Павло Ельянов має намір припинити виступи під синьо-жовтим прапором через тривалий конфлікт із керівництвом Федерації шахів України.

Про це гросмейстер сказав кореспондентові Укрінформу, коментуючи відкритий лист вісьмох провідних шахістів України з вимогою змінити головного тренера збірної Олександра Сулипу та його перепризначення на посаду в поточному році.

«Скажу коротко. Нам не подобається, що існує кумівство у збірній. Нам не подобається, як складаються відносини, що тренер не додержується даних ним обіцянок, не тримає слова. Загальна компетентність його низька», - сказав Ельянов.

За словами шахіста, він висловив незгоду з тренерством Сулипи ще в серпні 2018-го, і у федерації його запевнили у підтримці. Та за рік ситуація не змінилася.

«Звичайно, певні досягнення (у національної збірної з шахів - ред.) є. Бо Україна залишається топкомандою. Але тенденція явно сумна, тому що в нас уже немає жодного елітного гравця. В цілому у нас не така вже й молода збірна, так скажемо. Й на підході практично немає перспективних гравців. І тих гравців, які є й могли б ще грати років п’ять, федерація недостатньо підтримує», - переконаний гросмейстер.

Ельянов зазначив, що виступ на початку року на змаганнях «Корус-турнір» у Нідерландах може стати останнім для нього під українським прапором.

«У Вейк-ан-Зеє я буду поки ще під українським прапором. Після турніру, скоріше за все, вже буду приймати остаточне рішення й офіційно виходити з федерації. Така є практика ФІДЕ – виступати під нейтральним прапором, і я буду всерйоз думати про цю можливість», - сказав Ельянов.

На запитання про можливі виступи за іншу державу гросмейстер відповів, що не отримував жодних пропозицій.

Читайте також: Наталія Жукова та Євген Штембуляк стали чемпіонами України з шахів

36-річний Павло Ельянов є переможцем двох шахових Олімпіад (2004, 2010 роки), срібним призером Олімпіади-2016 у командному чемпіонаті світу у 2015 році, бронзовим призером Олімпіади 2012 року, командного чемпіонату світу 2011 року і командного чемпіонату Європи 2009 року.

Ельянов та ще семеро титулованих шахістів (донеччани Руслан Пономарьов, Юрій Кузубов і Захар Єфименко, луганчанин Олександр Арещенко, львів'янин Юрій Криворучко, харків'яни Антон Коробов і Олександр Моїсеєнко) опублікували відкритого листа, в якому вимагають заміни головного тренера збірної.

Фото: eadaily.com