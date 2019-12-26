Українка Лопатецька здобула право грати у кваліфікації Australian Open

16-річна українська тенісистка Дар'я Лопатецька стала учасницею кваліфікаційних змагань Відкритого чемпіонату Австралії.

Дар'я увійшла до числа учасниць відбору з альтернативного списку після того, як організатори турніру виключили із заявки трьох володарок wild card, які виступлять в основній сітці, повідомляє BTU.

У відборі Australian Open також зіграють українки Катаріна Завацька, Марта Костюк та Ангеліна Калініна.

В основній же сітці першого у сезоні турніру Grand Slam Україну представлятимуть кращі за рейтингом - Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко.

Australian Open-2020 стартує 20 січня і триватиме до 2 лютого.