Світоліна може повернутися у ТОП-5 рейтингу WTA після турніру у Брісбені

Сезон-2020 для кращих тенісисток планети розпочнеться 6 січня. Більшість з них, включаючи українку Еліну Світоліну, зіграють на Прем'єрі у Брісбені.

Еліна, яка йде 6-ю у світовому рейтингу, має хороші шанси повернутися до першої п'ятірки, повідомляє Тенісний портал України.

"Світоліна лише на 58 очок відстає в рейтингу від Б'янки Андреєску з Канади. Переможниця US Open відмовилася від участі у змаганнях в Окленді, де минулого року стала фіналісткою, і не дорахується 198-ми очок. Навіть у випадку невдалого виступу в Брісбені і якщо чешка Петра Квітова не виграє ці змагання, Світоліна підніметься як мінімум на 5-ту позицію і увійде до п'ятірки лідерів посіву Відкритого чемпіонату Австралії", - зазначається у повідомленні.

Поточний рейтинг WTA:

1. Ешлі Барті (Австралія) - 7651 очко

2. Кароліна Плішкова (Чехія) - 5940

3. Наомі Осака (Японія) - 5496

4. Симона Халеп (Румунія) - 5462

5. Б'янка Андреєску (Канада) - 5133

6. Еліна Світоліна (Україна) - 5075

7. Петра Квітова (Чехія) - 4776.