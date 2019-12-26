Збірна України - у ТОП-10 найкращих футзальних команд Європи
Підопічні Олександра Косенка потрапили до топ-10 найкращих футзальних команд Європи і посіли в цьому рейтингу 6 місце. Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Суперники збірної України по еліт-раунду відбору чемпіонату світу-2020 посіли наступні місця: Іспанія — 1, Сербія — 7, Франція — 15.
Топ-10 рейтингу УЄФА збірних із футзалу
1. Іспанія — коефіцієнт 2112,09
2. Росія - 2099,41
3. Португалія - 2088,92
4. Казахстан - 2074,58
5. Азербайджан - 2013,86
6. Україна - 2002,36
7. Сербія - 1975,44
8. Італія - 1963,53
9. Словенія - 1926,99
10. Хорватія - 1919,50
Нагадаємо, збірна України готується до елітного раунду відбору чемпіонату світу 2020 року з футзалу. 1 - 4 лютого в сербському Ніші команда побореться за путівку на світову першість з Іспанією, Сербією та Францією.