УХЛ: «Дніпро» перемогло «Білий Барс»

Клуб з Херсона здобув 13 перемогу в сезоні.

В матчі 23-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Дніпро» обіграло на виїзді «Білий Барс» 6:2. Про це повідомляє Укрінформ.

У Білій Церкві місцевий «Білий Барс» дав бій одному з фаворитів сезону – херсонському «Дніпру». Гості здобули непросту перемогу 6:2. У «Дніпра» відзначились: Ромащенко (двічі), Білоусов, Матерухін, Жвачкін, Матусевич. За господарів дві шайби закинув Благой.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук», який набрав 56 очок в 21 матчі. На другому місці «Донбас» - 46 (21), «Дніпро» посідає третю позицію – 44 (21).

Нагадаємо, в матчі 23-го туру УХЛ «Донбас» переміг на виїзді харківське «Динамо» 9:1.