Фіаско Бразилії на ЧС-2014 очолило рейтинг кращих матчів десятиліття

Портал FourFourTwo склав ТОП-50 кращих футбольних поєдинків останнього десятиліття.

Очолив рейтинг півфінальний матч чемпіонату світу-2014, в якому збірна Німеччини з рахунком розгромила Бразилію - 7:1, повідомляє портал.

На другому місці йде зустріч чемпіонату Англії сезону-2011/2012 між "Манчестер Сіті" та "Куїнз Парк Рейнджерс" ("КПР"). На 90-й хвилині "Сіті" програвав з рахунком 1:2, але у компенсований час вирвав перемогу і став чемпіоном.

На третій позиції гра чемпіонату Іспанії сезону-2010/2011, в якій "Барселона" з рахунком 5:0 декласувала мадридський "Реал" і захопило лідерство.

ТОП-10 кращих матчів десятиліття від FourFourTwo:

1. Бразилія - ​​Німеччина - 1:7. 8 липня 2014 року

2. "Манчестер Сіті" - "КПР" - 3:2. 13 травня 2012 року

3. "Барселона" - "Реал" - 5:0. 29 листопада 2010 року

4. "Барселона" - "ПСЖ" 6:1. 8 березня 2017 року

5. "Реал" - "Барселона" - 2:3. 23 квітня 2017 року

6. "Ліверпуль" - "Боруссія" (Дортмунд) - 4:3. 14 квітня 2016 року

7. "Барселона" - "Челсі" - 2:2. 24 квітня 2012 року

8. "Барселона" - "Інтер" - 1:0. 28 квітня 2010 року

9. "Ньюкасл" - "Арсенал" - 4:4. 5 лютого 2011 року

10. "Челсі" - "Тоттенгем" - 2:2. 2 травня 2016 року.