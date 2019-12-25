Капітан збірної України з баскетболу дебютував у чемпіонаті Японії

Капітан національної баскетбольної збірної України В’ячеслав Кравцов успішно зіграв свій перший матч у чемпіонаті Японії.

Українець допоміг своїй команді "НеоФінікс" перемогти на виїзді в овертаймі "Йокогаму" - 92:86, повідомляє пресслужба ФБУ.

Наш баскетболіст за 31 хвилину 16 секунд набрав 18 очок, зробив 6 підбирань та 1 передачу.

Це лише третя перемога "НеоФінікса" в 24-х поєдинках. Команда посідає останнє, шосте місце в Центральній конференції японського чемпіонату.

Нагадаємо, останніми європейськими клубами у кар’єрі Кравцова були іспанські "Бургос" та "Фуенлабрада". З початком поточного сезону українець підтримував кондиції з "Київ-Баскетом".

Збірна України уже в лютому зіграє стартові поєдинки кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року: 20 лютого на виїзді проти Австрії та 23 лютого в Запоріжжі проти Угорщини.