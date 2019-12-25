Канадський баскетболіст Классен пройде перегляд у

Канадський баскетболіст Классен пройде перегляд у "Київ-Баскеті"

Укрінформ
Канадський плеймейкер Марек Классен (27 років, 185 см, 82 кг) пройде перегляд в українському баскетбольному клубі "Київ-Баскет". 

Рішення про продовження співробитництва київська команда прийма після 10 січня, повідомляє пресслужба ФБУ. 

Минулого сезону Классен виступав у Канаді за команду "Фрейзер Веллі Бендітс" та у другому турецькому дивізіоні за клуб "Сокар Петкімспор" з Ізміра.

В 47-ми матчах сезону він мав таку середню статистику за гру: 12,3 очка, 6 передач, 3,1 підбирання,  1 перехоплення за 28,9 хвилини.

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Канадець може стати четвертим легіонером у заявці "Київ-Баскета". 

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