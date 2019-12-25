Троє українок гарантовано зіграють у кваліфікації Australian Open

Сформовано заявочний список тенісисток, які зіграють у кваліфікації першого наступного сезону турніру Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії-2020.

Серед них троє представниць України - Катаріна Завацька (№107 WTA), Марта Костюк (153) та Ангеліна Калініна (162), повідомляє BTU.

Крім того у відборі може виступити й Дар'я Лопатецкая (228), яка посідає третє місце в альтернативному списку на потрапляння до кваліфікації.

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Додамо, що до основної сітки Australian Open потрапили українки Еліна Світоліна (№6 WTA), Даяна Ястремська (22), Леся Цуренко (72), Катерина Козлова (92) та Катерина Бондаренко (85).

На фото: Катаріна Завацька.