Дружина Шумахера розповіла про відновлення чоловіка

Уславлений німецький гонщик продовжує реабілітацію після травми голови.

Дружина легендарного гонщика «Формули-1» Міхаеля Шумахера Корінна прокоментувала відновлення чоловіка після важкої травми, повідомляє Fox Sports Australia.

«Великі справи починаються з маленьких кроків. А ось дрібні деталі можуть сформувати загальну картину. Разом ми стали сильнішими. Наші об'єднані зусилля на підтримку Міхаеля полегшують завдання у відновленні», - розповіла Корінна.

Семиразовий чемпіон світу п'ять років тому отримав травму голови, вдарившись об камінь під час занять гірськолижним спортом. Спершу Шумахера ввели в штучну кому, а потім відвезли до Швейцарії на реабілітацію. Зараз він проходить лікування стовбуровими клітинами в одній з клінік Парижа.

Нагадаємо, що в січні син Міхаеля - Мік - підписав контракт з «Феррарі». У минулому сезоні Мік виступав в гонках «Формули-3», ставши чемпіоном змагання. У жовтні 20-річний німець вперше в кар'єрі виграв гонку етапу «Формули-2».