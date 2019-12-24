УХЛ: «Донбас» розгромив «Динамо»

«Донбас» зменшив відставання від першого місця до 10 очок.

В матчі 23-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Донбас» переміг на виїзді харківське «Динамо» 9:1. Про це повідомляє Укрінформ.

У Харкові «Донбас» без проблем здобув 14-у перемогу в сезоні, обігравши місцеве «Динамо» 9:1. У переможців відзначились: Шишлянников (двічі), Бондаренко, Ігнатенко, Гончаров, Большаков, Коренчук, Карамнов, Костиков.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук», який набрав 56 очок в 21 матчі. На другому місці «Донбас» - 46 (21), «Дніпро» посідає третю позицію – 41 (20).

Нагадаємо, в матчах 22-го туру УХЛ «Кременчук» обіграв на власному майданчику «Білий Барс» 5:1, а «Донбас» переміг вдома «Дніпро» 3:0.