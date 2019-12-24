«Вест Гем» готовий вже взимку продати Ярмоленка – ЗМІ

Лондонський клуб планує повернути свої 20 мільйонів євро.

Український вінгер «Вест Гема» Андрій Ярмоленко вже взимку може піти з лондонського клубу, повідомляє Footballinsider247.com.

«Вест Гем» готовий вислухати можливі пропозиції щодо Ярмоленка, які надійдуть до них під час зимового трансферного вікна. «Вест Гем» має намір продати українця, як мінімум, за 20 мільйонів євро, які вони заплатили за нього минулого літа дортмундській «Боруссії».

У нинішньому сезоні Ярмоленко зіграв 15 поєдинків за «Вест Гем». В його активі 3 голи і одна результативна передача.

Команда Мануеля Пеллегріні посідає 16-е місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 19 очок після 17 турів. У наступній грі 26 грудня лондонський клуб зіграє проти «Кристал Пелас».