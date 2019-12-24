Йоганнес Бьо пропустить січневі етапи Кубка світу з біатлону

Тренерський штаб збірної Норвегії з біатлону озвучив склад жіночої та чоловічих команд на етапи Кубка світу в Оберхофі та Рупольдінгу.

Олімпійський чемпіон Йоганнес Бьо не виступить на цих етапах у зв'язку з народженням первістка, повідомляє Sport Arena.

Склад жіночої збірної Норвегії: Тіріль Екгофф, Каролін-Оффігстад ​​Кноттен, Текла Брюн-Лі, Марте Олсбю Ройселанд, Сюнневе Сулемдаль, Інгрід Тандревольд.

Чоловіча команда: Александер-Ф'єльд Андерсен, Ларс Гельге Біркеланд, Ерленд Бйонтегорд, Тар'єй Бьо, Ветле Шостад Крістіансен, Йоганнес Дале.

Після трьох етапів Кубка світу Йоганнес Бьо лідирує у загальному заліку. Його брат Тар'єй відстає на 61 очко.

У жіночому заліку Тіріль Екгофф посідає друге місце, відстаючи від Доротеї Вірер з Італії на 17 очок.

Кубок світу в Обергофі (Німеччина) пройде з 9-го по 12 січня. У програмі заплановані спринтерські гонки, класичні естафети та мас-старти.