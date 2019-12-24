Головну тренерку збірної України судитимуть за хабар та розтрату
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.
"Київською місцевою прокуратурою № 6 скеровано до суду обвинувальний акт відносно головної тренерки штатної команди національної збірної команди України з підводного спорту та підводної діяльності за обвинуваченням в одержанні хабара та розтраті коштів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, головна тренерка за посередництва представника громадської організації вимагала та отримала від тренера однієї з приватних дитячо-юнацьких спортивних шкіл неправомірну вигоду в розмірі 20 тис. гривень за включення двох спортсменів до складу офіційної делегації національної збірної України для участі у змаганнях у Греції.
"Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що головний тренер штатної команди, будучи матеріально відповідальною особою за участь офіційної делегації національної збірної команди України в спортивному заході в м. Берлін у 2018 році, вчинила розтрату ввірених їй бюджетних коштів на суму 141 тисяча гривень", - додали у пресслужбі.
Наразі обвинувальний акт направлено до Печерського районного суду м. Києв за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України щодо головного тренера та за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України стосовно представника громадської організації для розгляду по суті.