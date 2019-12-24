Головну тренерку збірної України судитимуть за хабар та розтрату

Головну тренерку національної збірної України з підводного спорту та підводної діяльності, яку викрили на хабарі у 20 тис. гривень за включення двох спортсменів до складу офіційної делегації національної збірної України та розтраті 141 тис. грн бюджетних коштів, притягнуть до суду.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

"Київською місцевою прокуратурою № 6 скеровано до суду обвинувальний акт відносно головної тренерки штатної команди національної збірної команди України з підводного спорту та підводної діяльності за обвинуваченням в одержанні хабара та розтраті коштів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, головна тренерка за посередництва представника громадської організації вимагала та отримала від тренера однієї з приватних дитячо-юнацьких спортивних шкіл неправомірну вигоду в розмірі 20 тис. гривень за включення двох спортсменів до складу офіційної делегації національної збірної України для участі у змаганнях у Греції.

"Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що головний тренер штатної команди, будучи матеріально відповідальною особою за участь офіційної делегації національної збірної команди України в спортивному заході в м. Берлін у 2018 році, вчинила розтрату ввірених їй бюджетних коштів на суму 141 тисяча гривень", - додали у пресслужбі.

Наразі обвинувальний акт направлено до Печерського районного суду м. Києв за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України щодо головного тренера та за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України стосовно представника громадської організації для розгляду по суті.