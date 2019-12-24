Сауль Альварес визнаний боксером року за версією The Ring

29-річний мексиканець Сауль “Канело” Альварес визнаний найкращим боксером 2019 року за версією журналу The Ring.

Звання найкращого боксера року Сауль Альварес здобув за рахунок двох перемог в чемпіонських боях, повідомляє Ua-football.

У травні він одноголосним рішенням суддів переміг американця Деніела Джейкобса у поєдинку за пояс IBF в середній вазі, а в листопаді нокаутував Сергія Ковальова і завоював титул WBO в напівважкому дивізіоні.

Тренер Альвареса Едді Рейносо названий кращим наставником року за версією The Ring.

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The Ring також визначив найкращий нокаут року. Його автором став чемпіон WBC Деонтей Вайлдер, який в реванші одним ударом збив із ніг кубинця Луїса Ортіса.

Кращим раундом визнаний третій раунд першого поєдинку Ентоні Джошуа з Енді Руїсом з обопільними нокдаунами.

Найбільшою подією 2019 року видання The Ring визнало реванш між Джошуа і Руїсом в Саудівській Аравії. Боксери сумарно заробили за бій близько 100 мільйонів доларів.

Фото: Twitter