Сауль Альварес визнаний боксером року за версією The Ring
Звання найкращого боксера року Сауль Альварес здобув за рахунок двох перемог в чемпіонських боях, повідомляє Ua-football.
У травні він одноголосним рішенням суддів переміг американця Деніела Джейкобса у поєдинку за пояс IBF в середній вазі, а в листопаді нокаутував Сергія Ковальова і завоював титул WBO в напівважкому дивізіоні.
Тренер Альвареса Едді Рейносо названий кращим наставником року за версією The Ring.
The Ring також визначив найкращий нокаут року. Його автором став чемпіон WBC Деонтей Вайлдер, який в реванші одним ударом збив із ніг кубинця Луїса Ортіса.
Кращим раундом визнаний третій раунд першого поєдинку Ентоні Джошуа з Енді Руїсом з обопільними нокдаунами.
Найбільшою подією 2019 року видання The Ring визнало реванш між Джошуа і Руїсом в Саудівській Аравії. Боксери сумарно заробили за бій близько 100 мільйонів доларів.
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