70-річний боксер достроково переміг 43-річного опонента

Американський боксер Альберто Хьюз офіційно став найстарішим в сучасній історії професіональним боксером.

У свої 70 років він достроково переміг 43-річного опонента Треймена Таунса. Це був його перший поєдинок після 1983 року, повідомляє Klitschko-brothers.com.

“70-річний американець Альберто Хьюз офіційно став найстарішим в сучасній історії професіональним боксером, провівши 14 грудня бій у віці 70 років. Хьюз, який не виходив на ринг із 1983 року, нокаутував у другому раунді 43-річного Треймена Таунса, який повернувся на ринг після майже 12-річної перерви”, - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше звання найбільш вікового боксера належало британському спортсмену Стіву Уорду, який провів свій останній бій за різними даними у віці 59 або 60 років.