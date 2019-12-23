Кіліан Мбаппе визнаний гравцем року у Франції за версією France Football

21-річний нападник паризького футбольного клубу “ПСЖ” Кіліан Мбаппе визнаний найкращим гравцем 2019 року у Франції за версією France Football.

Кіліан Мбаппе в інтерв’ю France Football зазначив, що дехто вважає, що він змінився, але насправді це не так, просто він зараз може дозволити собі більше ризикувати на полі, оскільки вже все довів.

“Люди думають, що я змінився. Але це не так. Я, як і раніше, прагну приносити користь своїй команді. У 17-18 років ти трохи побоюєшся взяти гру на себе, так як ще нічого не показав. Потрібно поважати ієрархію всередині команди і віддавати м'яч сильнішим гравцям. Але тепер я можу більше ризикувати, тому що все довів”, - цитує Мбаппе “Чемпіонат”.

• 2018 ✔️

• 2019 ✔️

Une immense fierté de pouvoir remporter ce trophée de meilleur joueur français de l’année pour la seconde fois consécutive. Un grand merci à à tous pour votre soutien.



☕️x🍞 @francefootball pic.twitter.com/SnaDXJpueQ — Kylian Mbappé (@KMbappe) 23 грудня 2019 р.

Це вже друга подібна нагорода форварда "ПСЖ" ("Парі Сен-Жермен") від France Football. 2018 року він також визнавався гравцем року у Франції.

У нинішньому сезоні Мбаппе взяв участь у 12 матчах чемпіонату Франції, в яких став автором 11 забитих м'ячів, а також віддав 4 результативні передачі.

Фото: francefootball