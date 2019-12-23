Ліга чемпіонів: кого чекати у чвертьфіналі

Шанси команди Руслана Малиновського «Аталанти» на прохід «Валенсії» - 50 на 50.

Після жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів у вболівальників з'явилася нова тема для обговорення –хто ж пройде у чвертьфінал турніру? Пари випали дуже цікаві і навряд чи хтось легко отримає путівку до наступного раунду.

Найцікавіше протистояння, це «Реал» - «Манчестер Сіті». Особливу пікантність цій парі придає дуель тренерів, Зідана і Гвардіоли. Француз виграв Лігу чемпіонів з «Реалом» чотири рази – один раз як футболіст і тричі як тренер. Статистика Гвардіоли майже така ж (1-2), ось тільки в якості футболіста («Барселона») він вигравав турнір ще коли він називався Кубком європейських чемпіонів, а як тренер брав двічі трофей також для каталонців.

Втім, колишні заслуги мало на що впливають і зараз головний претендент на перемогу - «Манчестер Сіті». Команда в переможному тонусі, тоді як «Реал» тільки починає приходити до тями. Можливо, до плей-офф ситуація і зміниться, але зараз аналітики Parimatch дають 58% на те, що у чвертьфіналі ми побачимо британців.

У ще одному протистоянні англійців та іспанців перевага також на боці представників Туманного Альбіону. У «Ліверпуля», чинного володаря Ліги чемпіонів, 65% на прохід «Атлетико». Без Грізманна мадридці вже не ті, хоча, дають непоганий результат і з меншою кількістю голів.

Якщо говорити про найкращих шанси на чвертьфінал, то за оцінками Parimatch вони у «ПСЖ» (73%, суперник - «Боруссія»), «Баварії» (77%, суперник - «Челсі»), «Ювентуса» (79%, суперник - «Ліон») і «Барселони» (74%, суперник - «Наполі»).

А ось найбільш непередбачувана пара - «Аталанта» - «Валенсія». Зараз імовірність виходу будь-якої з команд в наступний раунд - 50/50. Італійці, які не пустили в плей-офф «Шахтар», зараз на підйомі. Головний тренер Джанп'єро Гасперіні в сезоні 2017/18 вивів команду в єврокубки вперше за 26 років. Через рік його команда завоювала право дебютувати в Лізі чемпіонів, а сам фахівець став почесним мешканцем Бергамо. Подивимося, як далеко «Аталанта» зможе зайти на такому куражі. Наставник же «Валенсії», Альберт Селадес, лише у вересні очолив команду і це його перший клуб у тренерській кар'єрі. Раніше він працював з юнацькими колективами і в якості асистента.

Крім «Аталанти» дебютує в плей-офф Ліги чемпіонів і «Лейпциг». Німцям дістався не найгірший варіант - «Тоттенгем». Хоча, з цим не всі погодяться, все ж лондонців зараз очолює Жозе Моурінью, який двічі вигравав Лігу чемпіонів. Та й без нього «Тоттенгем» в минулий раз дістався до фіналу турніру. Роботи у португальського тренера зараз багато, але час є і навіть зараз у його підопічних 60% на успіх від експертів Parimatch.

Додамо також, що перші матчі 1/8 фіналу ЛЧ пройдуть 18-19 і 25-26 лютого, а матчі-відповіді - 10-11 і 17-18 березня.