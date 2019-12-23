“Евертон” офіційно представив свого нового головного тренера Анчелотті
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Укрінформ
Англійський футбольний клуб “Евертон” офіційно представив Карло Анчелотті на посаді головного тренера.
Карло Анчелотті під час своєї першої пресконференції на посту наставника “Евертона” зазначив, що підтримує амбіції клубу і має свої ідеї щодо команди.
"Головним фактором рішення приєднатися до "Евертона" для мене стали амбіції клубу, а також його історія, традиції та підтримка уболівальників. Ми маємо намір боротися. Люди, яких я зустрів у суботу, були добрі до мене, мені було дуже приємно. У мене є свої ідеї щодо команди, тепер я почну роботу", - передає слова Анчелотті Ua-football.
Як повідомлялося, у суботу, 21 грудня, “Евертон” повідомив про призначення Карла Анчелотті головним тренером команди.
60-річний італійський фахівець підписав контракт до 2024 року.
Фото: twitter/Everton