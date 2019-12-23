“Евертон” офіційно представив свого нового головного тренера Анчелотті

Англійський футбольний клуб “Евертон” офіційно представив Карло Анчелотті на посаді головного тренера.

Карло Анчелотті під час своєї першої пресконференції на посту наставника “Евертона” зазначив, що підтримує амбіції клубу і має свої ідеї щодо команди.

"Головним фактором рішення приєднатися до "Евертона" для мене стали амбіції клубу, а також його історія, традиції та підтримка уболівальників. Ми маємо намір боротися. Люди, яких я зустрів у суботу, були добрі до мене, мені було дуже приємно. У мене є свої ідеї щодо команди, тепер я почну роботу", - передає слова Анчелотті Ua-football.

Як повідомлялося, у суботу, 21 грудня, “Евертон” повідомив про призначення Карла Анчелотті головним тренером команди.

60-річний італійський фахівець підписав контракт до 2024 року.

Фото: twitter/Everton